選戰進入最後關鍵時刻，新北市長候選人李四川今天下午與前新北市長朱立倫合體，展開「海納百川大車拚 鶯歌x三峽x土城x板橋」車隊掃街拜票。兩人出發前接受媒體聯訪，細數土樹三鶯地區多項重大建設，朱立倫強調市政是一棒接一棒，呼籲新北市民在28日投票日力挺踏實做事的李四川。

針對媒體詢問再度邀請朱立倫陪同車掃，以及今早在臉書分享收到樹林媽媽親筆信的故事，李四川首先感謝朱立倫在百忙之中再度前來相挺，陪同走遍土城、樹林、三峽、鶯歌及板橋等重要選區。李四川指出，土樹三鶯地區近年展現全新風貌，無論是剛順利通車的捷運三鶯線、極具地標性的新北市立美術館，還是造福無數在地鄉親的土城醫院，全都是從朱立倫市長任內打下基礎，再由侯友宜市長一棒接一棒努力完成的重大市政建設。

談及臉書分享的暖心故事，李四川透露，這封信是該位住在樹林的媽媽昨日親手交給他的，信中特別感謝他過去積極推動土城醫院的興建，並表達自己投票是看重候選人的政見與人品。李四川坦言，讀完這封信內心感到非常感動，也由衷感謝這位媽媽的肯定與支持。

李四川進一步回顧土城醫院的推動歷程表示，這項攸關大土城與樹林地區醫療量能的重要建設，早在台北縣時代便開始著手規劃，到了朱立倫擔任新北市長時克服萬難展開遷墓工程，最終在侯友宜市長任內順利完工啟用。他強調，市政建設從來不是一蹴可幾，而是一棒接一棒的傳承，未來他一定會在朱立倫與侯友宜兩位市長奠定的深厚基礎之上，穩健接下這一棒，讓新北市越來越棒、市民生活越來越幸福。

再次陪同李四川進行車隊掃街的朱立倫則表示，今日與李四川一同走訪鶯歌、三峽、土城、樹林，接著還要一路掃進板橋，沿途所看到的每一項重大建設，其實全都是李四川過去在擔任副縣長及副市長任內，日以繼夜努力打拚的具體成果。

朱立倫感性喊話，正因為這些建設背後都有李四川的汗水與付出，所以他常說「看到每一個建設就想到李四川，票投李四川」。朱立倫也向廣大市民呼籲，只要是肯定現任市長侯友宜施政成績的鄉親，就請務必將選票投給最能延續市政品質的李四川。

最後，朱立倫強調，11月28日就是展現全體新北市民智慧的關鍵時刻，唯有像李四川這樣實實在在、踏踏實實為地方做事情的人，才值得獲得市民最大的支持。為了新北市的未來發展，也為了下一代的希望，朱立倫懇請所有市民在最後關頭全力相挺李四川，共同守護新北的建設與榮耀。

前新北市長朱立倫強調市政是一棒接一棒，呼籲新北市民在28日投票日力挺踏實做事的李四川。記者季相儒／攝影

選戰進入最後關鍵時刻，新北市長候選人李四川今天下午與前新北市長朱立倫合體，展開「海納百川大車拚 鶯歌x三峽x土城x板橋」車隊掃街拜票。記者季相儒／攝影

選戰進入最後關鍵時刻，新北市長候選人李四川今天下午與前新北市長朱立倫合體，展開「海納百川大車拚 鶯歌x三峽x土城x板橋」車隊掃街拜票。記者季相儒／攝影

選戰進入最後關鍵時刻，新北市長候選人李四川今天下午與前新北市長朱立倫合體，展開「海納百川大車拚 鶯歌x三峽x土城x板橋」車隊掃街拜票。記者季相儒／攝影

強調，市政建設從來不是一蹴可幾，而是一棒接一棒的傳承，會穩健接下這一棒，讓新北市越來越棒、市民生活越來越幸福。記者季相儒／攝影

選戰進入最後關鍵時刻，新北市長候選人李四川今天下午與前新北市長朱立倫合體，展開「海納百川大車拚 鶯歌x三峽x土城x板橋」車隊掃街拜票。記者季相儒／攝影

選戰進入最後關鍵時刻，新北市長候選人李四川今天下午與前新北市長朱立倫合體，展開「海納百川大車拚 鶯歌x三峽x土城x板橋」車隊掃街拜票。記者季相儒／攝影