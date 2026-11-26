國民黨新北市長候選人李四川今天邀請新北市前市長朱立倫陪同車隊掃街，行程橫跨鶯歌、三峽、土城及板橋。朱立倫沿途力挺李四川，強調沿路看到的許多建設，都是李四川擔任副縣長、副市長任內努力的成果，更喊話「看到每一個建設就想到李四川，票投李四川」，並表示肯定現任市長侯友宜，就應支持李四川。

李四川表示，感謝朱立倫再次陪同車掃，從三鶯線通車、新北市立美術館到土城醫院，都是從朱立倫任內到侯友宜任內，一棒接一棒完成的建設。他也提到，日前收到一名樹林媽媽的來信，對方感謝過去推動土城醫院，並表示會根據政見與人品投票，讓他相當感動。

李四川說，土城醫院從台北縣時期開始規畫，朱立倫擔任新北市長時啟動遷墓，最後由侯友宜任內完成，市政建設就是一棒接一棒，未來他也會在朱立倫、侯友宜奠定的基礎上接下這一棒，讓新北市民生活更加幸福。朱立倫則表示，28日是展現新北市民智慧的時候，唯有實實在在、踏踏實實為市民做事的人，才能獲得最大支持。呼籲選民為了新北的未來與希望，全力支持李四川。

國民黨新北市長候選人李四川（左）今天邀請新北市前市長長朱立倫（右）陪同車隊掃街，行程橫跨鶯歌、三峽、土城及板橋。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天邀請新北市前市長長朱立倫陪同車隊掃街，行程橫跨鶯歌、三峽、土城及板橋，沿途民眾熱烈歡迎。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（左）今天邀請新北市前市長長朱立倫（右）陪同車隊掃街，行程橫跨鶯歌、三峽、土城及板橋。記者季相儒／攝影