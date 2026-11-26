民進黨立委蘇巧慧今早受訪坦承辦公室曾致電詢問性侵犯教練假釋案，但知道案由後立刻停止，也沒任何關心或指示。李四川競辦發言人郭音蘭表示，蘇巧慧辦公室打電話是去年11月25日，也就是「國際終止婦女受暴日」看來極為諷刺，且原本4度申請未過的假釋案，這麼「巧」就在1個月後火速獲准，如果這通電話「縱狼歸山」，不僅讓受害兒童無法獲得應有正義，更讓無數婦女與兒童陷入心驚膽跳的恐懼。

郭音蘭指出，根據民眾黨立法委員於記者會中所揭露的時序，蘇巧慧辦公室致電關切的日期為11月25日，而當天恰好是「國際終止婦女受暴日」，不禁讓人質疑在這個呼籲終止婦女暴力的日子，蘇巧慧辦公室卻致電關切性侵犯的假釋案件，蘇巧慧若真如她平時營造的「溫暖人設」，卻選在這天打出這通電話，時機點與言行反差令人無法理解。

郭音蘭表示，據民眾黨立委於記者會中所指出的時間軸，11月25日蘇巧慧辦公室的「電話關心」出現後，短短4天在29日就啟動假釋積極進行程序，更在12月31日便正式獲准假釋，該名性侵犯教練過去4度申請假釋皆無法通過，卻在蘇巧慧辦公室致電關切後「就這麼巧地」1個月左右火速過關，「多次申請都無法通過，一通電話就過」，不免讓外界高度質疑其中是否存在不當施壓與關說，然而蘇巧慧多次受訪始終無法清楚對外說明。

郭音蘭強調，性侵犯提早假釋等同「縱狼歸山」，更傳出這名性侵的狼教練再度進入任教職場，這不僅讓受害兒童們無法獲得應有的正義，更讓更多婦女、兒童每天活在心驚膽跳之中。李四川競選辦公室要求蘇巧慧必須向社會大眾說清楚、講明白，並呼籲檢調單位徹查釐清真相，究竟有沒有涉及不當關說，還給婦幼一個交代。