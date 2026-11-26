選前倒數，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午在淡水水碓福德宮受訪表示，今天將連辦三場大車掃，橫跨淡水、五股、泰山、林口、三重、蘆洲及新莊共七區全力衝刺，並首度預告高雄市長陳其邁明天將赴板橋陪同車掃催票。

針對明天選前之夜卡司，蘇巧慧透露賴清德總統、前總統蔡英文都將到場，並邀請滅火器、黃妃與王彩樺表演。至於台北傳出取消選前之夜、網友敲碗「洋流慧聚」合體，她表示雙北是共同生活圈，兩邊團隊會彼此聯絡並做最適當安排。

選前倒數48小時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）上午進行車掃，從淡水出發、五股、泰山、林口、三重、蘆洲及新莊共七區全力衝刺。記者林伯東／攝影

選前倒數48小時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午進行車掃，從淡水出發、五股、泰山、林口、三重、蘆洲及新莊共七區全力衝刺。記者林伯東／攝影

選前倒數48小時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午進行車掃，沿路支持者熱情打氣。記者林伯東／攝影

選前倒數48小時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午進行車掃，從淡水出發、五股、泰山、林口、三重、蘆洲及新莊共七區全力衝刺。記者林伯東／攝影

選前倒數48小時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午進行車掃，沿路支持者熱情打氣。記者林伯東／攝影

選前倒數48小時，民進黨新北市長候選人蘇巧慧（後排中）上午在淡水水碓福德宮受訪表示，今天將連辦三場大車掃，橫跨淡水、五股、泰山、林口、三重、蘆洲及新莊共七區全力衝刺。記者林伯東／攝影