選戰倒數兩天，國民黨新北市長候選人李四川今與市長侯友宜至新莊宏泰市場拜票，達成「百市萬攤」里程碑。儘管天空下雨，沿途有攤商送上鳳梨、包子、粽子等祝福，還邀請李四川在招牌上簽名，也有民眾看見侯李兩人興奮跑上前合影，更有正燙頭髮的婦人頂著滿頭髮捲衝出來合照，現場氣氛歡樂熱鬧。

李四川指出，自己是漁村長大的孩子，侯友宜小時候也是在市場長大，兩人都是一步一腳印走過來，市場對兩人而言，都是相當熟悉的地方，走過100場市場掃街，每一座市場都有不同的故事，但相同的是，大家都靠雙手為生活打拚，他會永遠秉持出身基層、苦民所苦的精神，以人民的需要作為政府的必要，全力解決基層鄉親的需求。

李四川表示，在新莊市政部分，將接棒侯友宜市長加速塭仔圳開發、推動國影二期工程，以及打造「大漢溪捷運縱貫線」，從民生汐止線向西延伸，串聯三重、新莊、塭仔圳、新北巨蛋城及土城產業園區等地，透過交通建設帶動產業發展、創造在地就業機會。

李四川也呼籲，請大家後天11月28日一定要出門投票，以手中這一票，共同推動新北建設繼續發展，帶給新北市安居樂業。

侯友宜強調，自己與李四川都在基層環境打拚，非常了解基層人民生活及工作的辛苦，這次選舉看到李四川就像自己八年前一樣，完成百場市場掃街，全力以赴與市民朋友「黏鬥陣」，了解人民的需求、為人民解決問題，就是他與李四川的共同心聲，相信李四川擔任市長會讓市民能安居樂業。

國民黨新北市長候選人李四川今與市長侯友宜至新莊宏泰市場拜票，達成「百市萬攤」里程碑。記者林媛玲／攝影