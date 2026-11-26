市長選戰最後兩天激戰，針對民進黨候選人蘇巧慧助理致電矯正署關心強制猥褻犯假釋案，但矯正署卻表示未曾接獲相關電話，雙方說法不一。李四川今表示，蘇巧慧與矯正署說法有所出入，呼籲蘇巧慧出面說明，讓外界釐清真相。

國民黨新北市長候選人李四川今在市長侯友宜陪同下掃街拜票，媒體詢問，蘇巧慧坦承助理曾致電矯正署關心強制猥褻犯假釋案，但矯正署卻表示未曾接獲相關電話，李四川表示，蘇巧慧委員究竟有沒有打電話，只有她自己清楚，但矯正署已說明沒有人打電話關心，雙方說法及對話內容兜不攏，蘇巧慧有必要出面把事情講清楚。

另針對蘇巧慧稱可直達卓榮泰的說法，李四川以「直達車窗戶關很緊」回嗆，事後行政院長卓榮泰以雙手一攤回應，李四川今表示，真正應該雙手一攤的是新北市民，如果蘇巧慧真的能搭直達車到行政院，就該設法把新北市54.1億元捷運補助款，及長者健保費補助還給新北市，這才是展現所謂的直達車，也才能證明她的中央協調能力。

媒體詢問，曠世智能案蘇巧慧仍堅稱妹妹不是公司負責人，這件事遭競辦稱是十度說謊，但蘇巧會昨天強調可被社會檢驗。李四川回應，我們就在11月28號用選票檢驗蘇家這4500萬，到底有沒有違反利衝法，這筆政府基金的投資，如果贏了就是蘇家，輸了就是國家，請大家11月28號用選票來檢驗。