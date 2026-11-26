新北市長選戰倒數，國民黨立院黨團首席副書記長洪孟楷、新北市議員江怡臻今舉行記者會，質疑民進黨新北市長候選人蘇巧慧，其辦公室曾致電法務部矯正署詢問涉及兒少性犯罪案的徐唐成假釋事宜，蘇也坦承此事，但矯正署卻稱未接獲民意代表關心，雙方說法出現落差，要求公開說明是否涉及不當關說。

洪孟楷表示，蘇巧慧日前在臉書承認，去年有民眾向服務處陳情假釋案件，助理也曾致電矯正署了解，但矯正署正式函文卻稱，未接獲民意代表書面或電話關心，兩方說法兜不攏，究竟誰在說謊，應向社會交代。這起事件是否又會像過去「曠世智能」案一樣，行政部門出面替特定人士開脫，讓真相不了了之。

洪孟楷指出，連這通電話都不該打，徐唐成涉及未成年女性學員遭猥褻案件，相關犯罪紀錄均可在司法院判決書系統查詢。他質疑，蘇巧慧辦公室是否經過蘇巧慧本人授意致電，若未經授權，反映團隊管理出現問題。若矯正署確實接獲電話，卻在公文中否認，全中華民國政府上下是否已成「沉默螺旋」。

洪孟楷提到，徐唐成被列在運動部不適任教練黑名單，有媒體報導仍在新北市跆拳道館任教，質疑中央部會對不適任人員的追蹤及管理機制出現漏洞。他強調，更生人有工作權，但涉及兒少性犯罪者是否適合回到原本接觸兒少的工作環境，政府應審慎把關，避免再有被害者。

洪孟楷提出三項訴求，第一，蘇巧慧辦公室公布陳情者身分、致電人員及聯繫矯正署的單位與過程；第二，請矯正署確認外界披露的「9月1208假釋請示資料」是否為內部正式公文，若認為資料造假應依法處理，若不是則請告訴國人，是否為正式資料，公文書寫著吳琪銘、蘇巧慧等，為何又對外說沒有民代致電，誰在說謊；第三，中央及地方相關部會全面檢討不適任人員追蹤機制，防止性侵害及兒少猥褻犯罪者在假釋期間再次接觸兒少。

江怡臻指出，徐唐成過去假釋曾遭駁回，蘇巧慧辦公室致電詢問後不久，假釋卻獲准，兩者時間接近，令人質疑致電目的及內容。她要求蘇巧慧說明，服務處事前是否知悉陳情對象及案件性質，如果蘇辦事前就知道此案，那就是為性侵犯關說。如果事前都不知道，那就是根本不關心此案，還打這通電話，就是幫兇。

江怡臻最後表示，11月25日是國際終止婦女受暴日，蘇巧慧長期以「水獺媽媽」形象訴求兒少保護，但關說疑雲關係到女童的基本權益，非常諷刺，呼籲蘇盡速說明。