民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午被問到對手陣營持續指控她的團隊涉嫌關說性犯罪假釋案。蘇巧慧強調全案唯一1次接觸是助理打過1通電話詢問案由，沒必要在選前最後48小時，還做這種負面抹黑、構陷。

蘇巧慧上午在淡水、五股、泰山、林口車隊掃街拜票，出發前接受媒體聯訪。蘇巧慧表示，「我說得很清楚，我不認識這個人，我本人也從來沒有關心過這個案子，我的辦公室也沒有任何書面去關心過這個案子」。她強調唯一1次接觸是服務團隊助理有打過1通電話詢問案由，一旦知道案由以後，立刻停止，也沒有任何的關心或指示。

她說，這件事情就這麼簡單，實在是不用在最後這48小時，還做這種負面抹黑或者構陷，這實在不是好事，選民不是期待這樣的方式。

蘇巧慧的「粉紅超跑」上午自淡水出發，車隊繞行五股、泰山、林口冒雨掃街拜票。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧的「粉紅超跑」上午自淡水出發，車隊繞行五股、泰山、林口冒雨掃街拜票。記者林昭彰／攝影