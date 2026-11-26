民進黨北市長候選人沈伯洋因封路4天辦選前之夜引發民怨，沈昨晚宣布取消連夜拆舞台，北市長蔣萬安表達願讓出27日市府路路權卻遭沈拒絕。國民黨新北市長候選人李四川對此表示，在仁愛路封道4天絕對會爆炸，除非沈伯洋不懂市政，不然這就是政治操作。

李四川今與侯友宜前往新莊市場掃街，針對沈伯洋租借場地引發爭議一事，李四川受訪表示，沈伯洋一直想要當市長，但這件事情除非他不懂市政，不然就是政治操作，仁愛路封道4天絕對會爆炸，為什麼他還要選擇那個地方，所有場地租借長年都按照機制，他認為除非沈伯洋就是不懂市政，不然就是政治操作。

媒體詢問侯友宜，依據過去的經驗，選前之夜場地是不是也都先搶先贏？侯友宜回應，其實選前之夜不管是在哪一個場地，他相信選舉團隊都會事先做好完整的規劃，他要拜託市民朋友，在選前之夜特別給李四川支持外，最重要11月28號站出來投3號李四川。