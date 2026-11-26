民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午被問到台北市沈伯洋取消選前之夜，很多網友敲碗到新北「洋流慧聚」一起辦？她沒有直接回答是否，只說「兩邊團隊會彼此聯絡，也會做出最適當的安排」。

蘇巧慧的「粉紅超跑」上午自淡水出發，車隊繞行五股、泰山、林口冒雨掃街拜票，出發前接受媒體聯訪被問到是否可能與台北市合辦選前之夜？蘇巧慧表情沉重說，昨天晚上聽到台北有這樣新的變化，她覺得雙北本來就是共同生活圈，她和沈伯洋又是這麼好的夥伴，彼此一定會堅持各自城市的主體性。

但是既競爭又合作，所以台北有事，新北一定會幫忙，那未來新北如果有狀況、有需要，相信台北也不會吝嗇。「我們兩邊團隊會彼此聯絡，也都會做出最適當的安排」。

蘇巧慧還說，選前之夜是每一場競選活動非常重要的節目、最大的晚會，所以她的團隊也做了很好的規畫，明天不但賴清德總統、蔡英文總統都會到現場，而且還有滅火器、黃妃，還有王彩樺也會來參與表演。希望能夠帶給大家多元、精彩、美好的夜晚，鼓勵大家第二天出門投票。