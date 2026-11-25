國民黨新北市長候選人李四川今晚接連展開兩場「市場逗陣行」拜票行程，攜手前台北縣長周錫瑋走訪三峽黃昏市場，再與新北市長侯友宜前進板橋湳雅觀光夜市掃街。行程沿途吸引大批青年支持者專程攜帶「奶昔大哥雲朵包」排隊索取簽名，展現高人氣。

李四川今天傍晚偕周錫瑋，及新北市議員呂家愷、林金結、洪佳君，前進三峽黃昏市場展開拜票。一行人在進入市場掃街前，向市場入口處的土地公廟參拜祈福，祈求選戰行程平安順利，隨後便沿著市場動線逐攤向攤商及前來採買的民眾握手致意。

在三峽黃昏市場掃街期間，許多攤商與購物民眾紛紛停下腳步，拿出身邊隨身物品請求李四川簽名留念，也有不少民眾熱情拿起手機邀請自拍與合照。現場沿途不時傳出「票投3、挺四川」及「川伯凍蒜」的加油吶喊聲，更有熱心攤商接連送上象徵吉祥的白蘿蔔，讓李四川一路收獲滿滿的「好彩頭」，充分展現傳統市場濃厚的人情味。

針對三峽及周邊區域的未來建設規畫，李四川在受訪時具體提出多項交通與水岸發展願景。李四川表示，未來若順利擔任新北市長，將正式接棒侯友宜延續既有的市政發展基礎，不僅會全力推動捷運三鶯線延伸至桃園八德，也將積極爭取把三峽河打造成具特色的親水休憩景點。此外，他更規畫推動「大漢溪捷運縱貫線」，藉此串聯三重、新莊以及土城、樹林、三峽、鶯歌等溪南地區，期盼透過完善的軌道交通建設帶動地方經濟、產業升級與觀光發展。

結束三峽的行程後，李四川於今晚馬不停蹄轉往板橋區，與侯友宜、新北市議員林國春、曾煥嘉，以及市議員候選人鄧凱勛、周韋翰共同走進板橋湳雅觀光夜市，夜市主委游清富也全程陪同在側。沿途許多鄉親高喊「新北要接棒，侯李好市長」，為兩人加油打氣，使整條夜市充滿熱鬧的競選氣息。

李四川強調，他將加速推進「板橋醫療園區」，深化板橋、土城及中和的醫療資源分工，建構優質的大板橋醫療生活圈，以務實的市政經驗讓已啟動的建設如期如質完工，為新北打造更便利宜居的生活環境。

新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜前往板橋湳雅夜市掃街，許多年輕人聞訊專程帶著奶昔大哥雲朵包前來簽名，現場宛如粉絲見面會。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜前往板橋湳雅夜市掃街，許多年輕人聞訊專程帶著奶昔大哥雲朵包前來簽名，現場宛如粉絲見面會。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜前往板橋湳雅夜市掃街，許多年輕人聞訊專程帶著奶昔大哥雲朵包前來簽名，現場宛如粉絲見面會。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川今晚與前台北縣長周錫瑋前往三峽黃昏市場拜票，逐攤向攤商及採買民眾握手致意，現場氣氛熱絡。圖／李四川競辦提供

新北市長候選人李四川今晚與新北市長侯友宜前往板橋湳雅夜市掃街，許多年輕人聞訊專程帶著奶昔大哥雲朵包前來簽名，現場宛如粉絲見面會。圖／李四川競辦提供