李四川偕周錫瑋到三峽黃昏市場拜票 掀「奶昔包」簽名熱潮
國民黨新北市長候選人李四川今晚接連展開兩場「市場逗陣行」拜票行程，攜手前台北縣長周錫瑋走訪三峽黃昏市場，再與新北市長侯友宜前進板橋湳雅觀光夜市掃街。行程沿途吸引大批青年支持者專程攜帶「奶昔大哥雲朵包」排隊索取簽名，展現高人氣。
李四川今天傍晚偕周錫瑋，及新北市議員呂家愷、林金結、洪佳君，前進三峽黃昏市場展開拜票。一行人在進入市場掃街前，向市場入口處的土地公廟參拜祈福，祈求選戰行程平安順利，隨後便沿著市場動線逐攤向攤商及前來採買的民眾握手致意。
在三峽黃昏市場掃街期間，許多攤商與購物民眾紛紛停下腳步，拿出身邊隨身物品請求李四川簽名留念，也有不少民眾熱情拿起手機邀請自拍與合照。現場沿途不時傳出「票投3、挺四川」及「川伯凍蒜」的加油吶喊聲，更有熱心攤商接連送上象徵吉祥的白蘿蔔，讓李四川一路收獲滿滿的「好彩頭」，充分展現傳統市場濃厚的人情味。
針對三峽及周邊區域的未來建設規畫，李四川在受訪時具體提出多項交通與水岸發展願景。李四川表示，未來若順利擔任新北市長，將正式接棒侯友宜延續既有的市政發展基礎，不僅會全力推動捷運三鶯線延伸至桃園八德，也將積極爭取把三峽河打造成具特色的親水休憩景點。此外，他更規畫推動「大漢溪捷運縱貫線」，藉此串聯三重、新莊以及土城、樹林、三峽、鶯歌等溪南地區，期盼透過完善的軌道交通建設帶動地方經濟、產業升級與觀光發展。
結束三峽的行程後，李四川於今晚馬不停蹄轉往板橋區，與侯友宜、新北市議員林國春、曾煥嘉，以及市議員候選人鄧凱勛、周韋翰共同走進板橋湳雅觀光夜市，夜市主委游清富也全程陪同在側。沿途許多鄉親高喊「新北要接棒，侯李好市長」，為兩人加油打氣，使整條夜市充滿熱鬧的競選氣息。
李四川強調，他將加速推進「板橋醫療園區」，深化板橋、土城及中和的醫療資源分工，建構優質的大板橋醫療生活圈，以務實的市政經驗讓已啟動的建設如期如質完工，為新北打造更便利宜居的生活環境。
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