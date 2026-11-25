民眾黨主席黃國昌今天下午到台中豐原，陪台中市議員候選人連小華車掃拜票，記者提問，新北市長候選人蘇巧慧曾說她可直通行政院長卓榮泰，黃國昌表示，他們家已經都直通國庫了，直接從國庫搬錢到他們家的家族，蘇巧慧太客氣了，她怎麼會直通卓榮泰？她是直接直通中華民國的國庫了。

黃國昌表示，他們家已經都直通國庫了，直接從國庫搬錢到他們家的家族，蘇巧慧太客氣了，她怎麼會直通卓榮泰？她是直接直通中華民國的國庫了。他說蘇巧慧這樣子的發言，只是讓全國的人民、新北市的市民聽了非常的心寒，原來在民進黨這些權貴的眼裡，納稅人繳的錢就是他們的錢，要怎麼用全部都是他們自己決定，如果是綠色的，要做什麼承諾、要花什麼錢，通通都可以；如果不是綠色的，就通通都不可以。

黃國昌說，民進黨什麼時候墮落成這個樣子？等於是跟全台灣的人民宣告，也跟新北市所有的市民宣告，只有蘇巧慧可以，其他的人都不行。他說民進黨不要忘了，人民才是國家的主人，台灣是台灣人的，不是民進黨的，中華民國所有的資源都屬於全體國民，國庫裡面的錢是全體納稅人的錢。

黃國昌表示，蘇巧慧，她覺得過去對於蘇氏家族來講，他們作威作福，當綠營的權貴把這種事情從變態在他們的眼中是常態，把異常看成是正常，這一種濫用權力的行為，他們現在做起來已經是跟呼吸一樣自然，如此大辣辣的、不遮掩。

他要告訴蘇巧慧，中華民國是屬於全體國民的，國庫是屬於全體納稅人的，人民對於民進黨這一種看顏色辦事的行徑沒有辦法忍受，也呼籲大家11月28日站出來，用選票教訓這個傲慢濫權的民進黨。

蘇巧慧競選辦公室發言人劉芳宇表示，蘇巧慧擔任立委十年來，不僅聽取民眾聲音，更不斷幫民眾爭取福利，非常懂得爭取各種預算。

劉芳宇也說，就如蘇巧慧說的，新時代首長要有溝通力，包括跟部會首長爭取預算的溝通力、把政策說給民眾聽的溝通力，把民眾的需求反應給政府，為民眾爭取權益的溝通力。

劉芳宇強調，卓院長的意思很明顯，相對於李四川主責的基泰受災戶重建3年沒進度、744萬遮陽傘沒進度，跟居民開協調會更是甩頭就走，可見無論是溝通力和協調力，蘇巧慧都比李四川還要強。要選擇新時代的新北市長，就是選擇蘇巧慧。