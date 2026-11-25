國民黨新北市長候選人李四川今天上午與雲林縣長張麗善合體車隊掃街，針對行政院長卓榮泰日前以「直達車」形容蘇巧慧投入競選過程，李四川批評這直達車「冷氣太強、窗戶太緊」，聽不見新北市民聲音，卓榮泰應是全國的院長，「不是蘇巧慧一人的院長」。卓榮泰今天出席公開活動時被媒體問及此事，雖未停步回應，但做出「雙手一攤」手勢，隨即步入會場。

衛福部今天舉辦115年全國績優志工表揚典禮，卓榮泰出席致詞並為得獎者頒獎。會前媒體詢問卓對李四川說法有無回應？他雖快步通過媒體守候的紅龍區，但對鏡頭做出「雙手一攤」姿勢，且表情微妙。隨後在隨扈人員簇擁下快步進入會場。雙手一攤手勢，用於肢體語言中，通常為表達無奈之意。

卓榮泰致詞中引用美國平權運動領袖馬丁路德金句「每個人都可以很偉大，因為每個人都可以服務他人」，勉勵全國志工以服務為宗旨信念，在所接觸的民眾心中種下幼苗，當幼苗滋長時，「2千3百萬國人，人人都是志工」。他話鋒一轉，提到馬太鞍溪溢流事件中，共50萬鏟子超人湧入光復鄉，陌生人聯合陌生人進入另一陌生人家中，讓國際社會無不對我國志工「豎起大拇指」。

卓榮泰提到，今年獲頒金牌獎的志工中，簡忠成先生累計服務時數達3萬9千小時，此外，也不乏高齡獲獎者，頒獎即有高齡89歲志工。全台志工深入社會，在醫院中協助病人及家屬，減輕身體不適及痛苦，也在社區關心獨居長者，在校園周邊守護兒少上學之路，也在山林海邊、文化場館等，為環境保護付出心力，透過志工服務，強化人與人善的連結，社會就能以更多愛與信任。