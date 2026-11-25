新北市長選戰剩最後3天，李四川今天下午在新北市長侯友宜陪同下展開車隊掃街，預計走遍新莊、樹林及板橋。李四川特別感謝侯友宜第8度陪同掃街，承諾加速完成塭仔圳重劃、新北大巨蛋將會在8年內完成，並將板橋體育館提升為新北小巨蛋。

國民黨新北市長候選人李四川今天持續進行「海納百川大車拚」，上午在雲林縣長張麗善配同下至三重、五股、泰山、新莊展開車隊掃街，下午則在侯友宜陪同下從新莊競選總部出發，預計走遍新莊、樹林及板橋向市民爭取支持。

車隊行經新莊中港路時，沿路站滿了揮舞旗幟的民眾，站在宣傳車上的李四川彎下腰握緊每一雙支持者的手，民眾也不斷高呼凍蒜，展現堅定的支持。

李四川表示，感謝侯友宜市長第8次來陪我車隊掃街，侯市長這8年奠定了相當好的基礎。新莊現在交下來的塭仔圳重劃我會加速完成，國影二期若中央一直不做，就會拿回來做，在樹林的新北大巨蛋也會在8年內把它完成。

在板橋部分，李四川說會把板橋第二運動場提升為新北小巨蛋，這些建設都是侯市長現在已經規劃，他會把它盡快加速完成，讓市民能夠安居樂業。

侯友宜表示，距投票日剩下3天的衝刺時間，要全力以赴把握每一個機會，分分秒秒爭取我們的選民，在11月28號出來支持3號李四川，務必一定要讓他當選。

李四川承諾加速完成塭仔圳重劃、新北大巨蛋將會在8年內完成，並將板橋體育館提升為新北小巨蛋。記者黃子騰／攝影

新北市議長蔣根煌服務處前馬路站滿了支持李四川的民眾。記者黃子騰／攝影

李四川彎下腰來向支持者握手致意。記者黃子騰／攝影

民眾熱情站在路旁表達支持。記者黃子騰／攝影

民眾站在路旁歡迎李四川掃街車隊。記者黃子騰／攝影