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遭疑關說假釋案蘇巧慧喊冤 李四川：關心或關說只有她自己最清楚
民進黨新北市長候選人蘇巧慧陷入關說兒少強制猥褻案件疑雲，新北市議員候選人質疑，涉嫌對未成年女童伸出狼爪的空手道教練徐唐成，在蘇巧慧辦公室4度關心後便獲得假釋。蘇巧慧昨稱助理了解後，發現是性侵犯就立刻停止後續動作，也沒任何關心，完全是被扭曲抹黑，選舉不需這樣。
雖蘇巧慧解釋辦公室助理未針對此案有後續動作，仍遭外界質疑，今國民黨新北市長候選人李四川對此表示，不管是公務人員或民代，如果要去關心一件事情，事前一定會詳細的了解，這一個案子前面已經提出四次假釋都沒准，那為什麼這麼恰巧，蘇巧慧委員辦公室的一通電話後就能夠假釋？
李四川說，針對此案大概只有蘇巧慧委員才能知道，到底是關心還是關說?這一部分只有她能夠回答案。
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