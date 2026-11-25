民進黨新北市長候選人蘇巧慧陷入關說兒少強制猥褻案件疑雲，新北市議員候選人質疑，涉嫌對未成年女童伸出狼爪的空手道教練徐唐成，在蘇巧慧辦公室4度關心後便獲得假釋。蘇巧慧昨稱助理了解後，發現是性侵犯就立刻停止後續動作，也沒任何關心，完全是被扭曲抹黑，選舉不需這樣。

雖蘇巧慧解釋辦公室助理未針對此案有後續動作，仍遭外界質疑，今國民黨新北市長候選人李四川對此表示，不管是公務人員或民代，如果要去關心一件事情，事前一定會詳細的了解，這一個案子前面已經提出四次假釋都沒准，那為什麼這麼恰巧，蘇巧慧委員辦公室的一通電話後就能夠假釋？

李四川說，針對此案大概只有蘇巧慧委員才能知道，到底是關心還是關說?這一部分只有她能夠回答案。