板橋歡子園福德宮今天舉辦保儀大夫遶境祈安活動，藍綠兩黨新北市長候選人李四川、蘇巧慧在選戰僅剩4天時再度同台參香備受矚目。被問及雙方見面會有什麼互動？蘇巧慧表示兩人同為新北市長候選人在此相遇十分自然，就是彼此問候互相加油。

因蘇巧慧今將回防本命區土樹三鶯展開大車掃，被問及如何來鞏固基本盤？蘇巧慧說，昨晚路線一公布便收到許多鄉親傳訊相挺，這幾次車掃在路上有許多不分年齡的市民、長輩與小水獺站出來加油，也收到很多禮物，非常感動。走完29區之外，人口多的地方也會盡量多走幾次，每一區都重要。

針對昨天新北市議員林國春志工在市場拜票時，說出「不要選有生理期的女人，因為每天都有情緒不會做事」，蘇巧慧痛批，台灣都已有過女總統，國民黨現任主席也是女性，國民黨團隊竟還有如此歧視性別的言論，實在不符合時代，也是不良的教育示範。

蘇巧慧說，生理期是女性自然現象，感謝所有女性在職場與社會的貢獻，未來會在創業、托育等方面，讓市民都能夠有選擇自己的未來、成為自己最想要成為的模樣的自由與機會。

對於曠世智能案爭議，國民黨團踢爆當初嘉實資訊很早就退場，質疑全民當接盤俠，李四川競辦也追問是否曾致電關心台企銀或國發基金。蘇巧慧重申，該事件已解釋過無數次，她妹妹並非該公司負責人，劉姓負責人依法申請投資，社會自有公評都可供檢驗。選戰僅剩最後幾天，不需要再用負面抹黑手法，應回歸政見與城市願景。

被問及選前之夜是否會有神秘嘉賓或驚喜，蘇巧慧笑稱：「講出來就不是驚喜了」，呼籲支持者關注選前之夜公布的時間與地點，期待大家都能來。

李四川與蘇巧慧見面後互相打招呼。記者黃子騰／攝影

李四川、蘇巧慧今早再度同台，出席板橋歡子園福德宮保儀大夫遶境祈安活動。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧與列隊歡迎的信眾握手致意。記者黃子騰／攝影