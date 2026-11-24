新北市長侯友宜下午陪國民黨新北市長候選人李四川淡水車隊掃街 ，侯友宜受訪時表示希望李四川能當選接棒，延續市政的規劃。

侯友宜表示，李四川家是艱苦的討海人，自己家是賣豬肉的長工，環境一樣，而且成長的過程都一樣，一步一腳印要來拼市長，感覺李四川他真的能夠把事情做成功外，也是好好做事的，所以為什麼會站出來支持李四川，就是因為他會做事情，由基層出來完全有同理心，可以把事情做好。今天來到淡水，看到淡水這幾年淡海輕軌、淡江大橋以及新設的學校都已經完工以外，我們看到淡北道路以及未來規劃的淡海科學園區，包括關渡二橋，都要期待李四川接棒繼續把事情完成，只要李四川接棒，相信幸福會更美滿，因為未來淡水不到人口已經在增加以外，更重要的是這麼多的建設，有待一個有經驗有能力的人來完成。

國民黨團踢爆曠世智能的案子，專業法人在過去就已經退場了，不過臺企銀跟國發基金還是死守不退，李四川表示這一個案子大概談了將近半年，蘇巧慧委員剛開始說她該填的表都填了，後來說她妹妹不是負責人，她又被踢爆說已經講了9次的謊話，現在這一個案子到底有沒有違反利衝法？只有她最清楚，後來不管在財政部或是國發會，又幫他來延緩說這個沒有利衝法的問題，所有的政府的一毛錢都是來自於人民的，這一個稅金的血汗錢，一個對於蘇家的投資，所有的人已經都退場，不要讓人民的血汗錢投在蘇家，贏了都是蘇家的，輸了都是國家的。

新北市長侯友宜（右二）下午陪國民黨新北市長候選人李四川（中）淡水車隊掃街 ，在車隊出發的廟裡上香祈福。記者邱德祥／攝影

新北市長侯友宜（右）下午陪國民黨新北市長候選人李四川（左）淡水車隊掃街 。記者邱德祥／攝影

新北市長侯友宜（中）下午陪國民黨新北市長候選人李四川（左）淡水車隊掃街 。記者邱德祥／攝影