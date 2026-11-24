選戰進入最後倒數，藍綠候選人車隊掃街路線近期頻頻重疊，彼此碟對碟。民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天受訪表示，候選人都在新北市、競選新北，常常遇到也不奇怪，是很正常、很自然的事情，畢竟大家都在新北市活動，所以就互相加油、互相祝福，但她會非常非常的努力，就像這900天以來一樣，衝刺、衝刺、衝刺，希望能夠贏得最後勝利。

蘇巧慧表示，選戰最後階段，團隊會持續把握時間，29區除已完成第一輪車隊掃街，接下來也會再以車掃方式走訪各區，同時持續深入市場等地方拜票。以昨天的板橋為例，她已經是第三度前往車掃，今天晚上則會到淡水，明天也會繼續前往其他區域，希望透過最後階段密集拜票，爭取更多市民支持。

近期車掃路線與對手重疊，是否有拚場意味？蘇巧慧說，大家都是在競選新北市長，車掃過程中經常碰到並不奇怪，如果候選人在地方相遇，也是很自然的事情，彼此互相加油、互相祝福。

蘇巧慧說，讓她最開心的是，這段時間車掃感受到民眾支持逐漸升溫，不僅有民眾在路邊加油、吶喊，甚至開始有人送上小禮物及應援品，包括她收到好幾盒「樂天小熊巧克力餅乾」，讓她相當開心；也有不少民眾直接比出一號手勢，喊著「一定會贏」、「新北一定贏」，或是向車隊比讚，讓團隊感受到非常溫暖的支持。

蘇巧慧說，這些鼓勵都會成為團隊繼續努力的動力，最後四天會比照過去900多天以來的步調，持續衝刺、衝刺、再衝刺，希望贏得最後勝利，也歡迎民眾在路上遇到車隊時幫忙加油，如果不方便到場，也可以透過直播觀看車掃過程。