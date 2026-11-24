行政院長卓榮泰前天在新北輔選，大酸國民黨市長候選人李四川已離開新北二八八九天，缺乏政務官為城市決策的魄力，李昨反轟卓揆，長輩健保費「你不副署」，新北捷運本來答應補助五十四點一億元也不給，「好意思來新北講這一些話嗎？」

李四川也說，謝謝卓揆的指教，行政院長是百官之首，他當過行政院秘書長，不曉得院長有這麼閒的時間，可以算出來他離開新北市二八八九天，高雄、台北等地市民都知道他的施政成績，唯獨行政院長不知道。對於卓形容蘇巧慧是「直達車」一路走向新北，李表示，他做了四十多年公務人員，一步一步打拚上來，沒有直達車可以坐，希望讓市民知道，跟他一樣努力打拚，有一天還是可以選市長。

府院黨高層近期密集到新北助選，卓榮泰前天到新北土城為市長候選人蘇巧慧站台助講時，指蘇巧慧花八百天準備市長選舉，李四川則是離開新北二八八九天；蘇巧慧是用她的直達車一路走向新北市，李四川則是停停走走、反反覆覆，至今看不出能否承擔全國最大城市市長的魄力。

李四川昨選擇直球對決，回應卓榮泰質疑，李說，他是漁村出身小孩，他跟新北市長侯友宜一樣，侯做了五十年公務人員，他從事四十多年公職，兩人都是從基層做起，沒有哪一（職）等跳過去，也沒有直達車可以坐。

李四川表示，從小爸爸就教他做事要認真，做人要老實，他一步、一步前進，沒有直達車可以坐；蘇巧慧父親蘇貞昌是行政院前院長，卓院長也證明她是坐直達車。他跟所有市民一模一樣，希望能獲得市民認同，證明跟他一樣努力，「有一天你還是可以選新北市的市長」。

侯友宜也為李背書說，李四川跟他一樣都是基層出身，公務員生涯從最基層一步一腳印，靠好好做事情、努力務實做出成果，並得到大家支持；李四川跟他都是務實努力、苦幹型，希望市民給予支持。

面對李四川競辦追問「曠世智能」獲政府資金投資爭議，民進黨候選人蘇巧慧未直接回應指控，但呼籲選民十一月廿八日「投票給你想要的生活」。李四川競辦酸，蘇巧慧家族長期享有政治資源，「特權蘇家如何能體會一般庶民的生活？」並要求蘇巧慧正面說明曠世智能爭議。