選戰倒數五天，選情加溫，今(23)日兩位新北市長候選人，分別來到汐止車隊掃街，首先在早上九點半，國民黨新北市長候選人李四川，先與新北市長侯友宜合體，前往汐止下寮福興宮上香祈福，接著在立委廖先翔、同黨藉議員候選人白珮茹及何元楷的陪同下，進行車隊掃街拜票，把握最後一個禮拜，賣力催票。

在上香祈福後，李四川在立委廖先翔、議員候選人白珮茹及何元楷的陪同下，還有民眾黨議員候選人陳語倢都站上吉普車，從下寮福興宮出發，沿著連興街、新台五路掃街拜票。

沿線都有民眾熱烈歡迎，在大同路、汐萬路口由江北里長帶隊，拿著旗幟揮舞高喊凍蒜，李四川也一一握手，還有熱情支持者送上菜頭，象徵好彩頭，車隊從福興宮出發，往新台五路方向，再到忠孝東路、大同路，接著往社后地區方向前進，新北市議員候選人白珮茹競選總部早就集結大批支持者迎接，搶著揮舞手中的旗子，還有握手擊掌，大喊凍蒜。

新北市議員候選人白珮茹表示，選戰進入倒數的最後一週，今天跟李四川來一起向汐止的鄉親懇託，希望大家能夠支持三號李四川做大家的靠山，然後，議員懇請支持五號五告讚的白珮茹，希望下一個四年，可以繼續的來為新北市民服務。

新北市議員候選人何元楷提到，今天是選戰倒數的第五天，跟李四川還有白珮茹議員聯合汐止大車掃，路線基本上就是早上會經過整個汐止區，然後下午的時候，會再到金山、萬里車掃，選戰第五天，非常的激烈也很緊張，希望大家禮拜六踴躍出來投票。