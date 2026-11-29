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「廢除非核家園公投」過關且超過藍營基本盤 下一步修環境基本法？
「廢除非核家園」公投28日與九合一選舉同步舉行，最終同意票超過不同意票，並跨越全體投票權人四分之一的法定門檻，順利過關。經濟部昨晚表示，尊重公投結果。針對核能發電議題，強調仍持續在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」三原則下，依據專業及科學，審慎進行相關作業。
經濟部並表示，將持續推動二次能源轉型，強化各種能源供給，確保供電穩定。
廢除非核家園公投同意票數為743萬4,246票，已超過藍營基本盤，換言之，已有相當民進黨支持者同意廢除非核家園。民進黨「非核家園」政策主要訂在「環境基本法」，並在「氣候變遷因應法」部分提及，其主管機關為環境部。外界關切，公投過關後，環境基本法等法案是否會啟動修法？對此，經濟部不予評論。
廢除非核家園公投過關且遠超過藍營基本盤，然而接下來明年將進入總統選舉競選期間，核電動向牽動選情，是否修環境基本法，政院態度恐會保持模糊性空間。
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