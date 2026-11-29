2026年九合一選舉已於昨日開票完成，除了關注各地選舉結果，各位候選人能領取多少選舉補助款也成為大眾談論的議題。根據《公職人員選舉罷免法》，候選人只要得票數達到一定門檻，每獲得1張有效選票，就能領取30元的競選費用補貼，即使落選也有機會領取。《聯合新聞網》整理選舉補助款的領取資格及計算方式，帶你一次看懂。

2026-11-29 10:52