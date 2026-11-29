彭博報導，台灣廢除非核家園公投28日投票過關，全台約2000萬名具投票資格的選民中，超過700萬人投下同意票，為台灣重啟核電注入新動力，進一步確立台灣核能政策方向的轉變。隨著人工智慧及半導體產業蓬勃發展，台灣電力需求快速攀升，重啟核電除了有助於滿足用電需求，也能降低台灣對進口能源的依賴。

根據台灣中央選舉委員會，廢除非核家園公投同意票為743萬4677票，不同意票為455萬7768票，投票率62.79%，同意票占投票權人總數37.17%，同意票多於不同意票，且達同意票達投票權人總額1/4門檻，因此公投案通過。

彭博指出，為滿足資料中心及其他高耗電產業對穩定、低碳電力的需求，全球各國政府正日益倚重核能。台灣自2025年5月核三廠2號機停止運轉後，正式進入非核家園，此次公投結果則進一步凸顯台灣核能政策方向的轉變。

不過，報導提到，公投過關並不意味著台灣將立即恢復核能發電，也不保證相關政策會有所改變。台電目前已著手評估核三廠及核二廠重啟的可行性，但兩座核電廠仍須符合安全及法規要求，才能恢復運轉。

能源研究機構Rystad Energy資深分析師奧塔德（Aniket Autade）指出，即使將設備整修成本納入考量，核能發電仍比其他替代方案便宜。重啟核電也能顯著降低台灣對進口液化天然氣（LNG）的依賴，尤其在全球天然氣價格高漲期間，更能凸顯其價值。

彭博指出，隨著AI及半導體產業帶動電力需求成長，加上外界日益憂慮台灣高度仰賴進口能源，台灣對核能的態度已逐漸轉趨開放。

此次公投是台灣自2018年以來第4次舉行核能相關公投。2018年，選民投票支持廢除2025年停止核能發電的法律規定，但2021年重啟核四公投及2025年核三延役公投均未能通過。