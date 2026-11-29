2026年九合一選舉已於昨日落幕，中選會也公布了各縣市的縣市長與議員投票率，其中台北市以72.14%的市長投票率位居全國第一。

據《中央社》報導，中央選舉委員會主委游盈隆表示，2026年九合一選舉，直轄市長選舉投票率65.04%、縣市長選舉投票率64.99%，直轄市議員選舉投票率65.06%、縣市議員選舉投票率65.02%。

根據中選會公布的數據，這次共有11個縣市的縣市長投票率高於65%，分別為台北市、南投縣、連江縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、彰化縣、宜蘭縣、台中市、台東縣、苗栗縣。

其中，台北市及南投縣的首長選舉投票率位居全台前二，台北市的市長投票率為72.14%，位居第一；南投縣的縣長投票率則為69.14%，位居第二。金門縣的縣長選舉投票率則為全國最低，僅38.60%，是全台唯一投票率未達五成的縣市。

2026全台縣市長選舉投票率 縣市 投票率 縣市 投票率 台北市 72.14% 新竹縣 64.69% 南投縣 69.14% 高雄市 64.33% 連江縣 67.87% 新北市 64.31% 屏東縣 67.44% 花蓮縣 64.26% 雲林縣 67.31% 台南市 64.20% 嘉義縣 66.58% 基隆市 63.38% 彰化縣 65.89% 新竹市 62.51% 宜蘭縣 65.67% 嘉義市 61.41% 台中市 65.05% 桃園市 60.43% 台東縣 65.05% 澎湖縣 57.08% 苗栗縣 65.02% 金門縣 38.60% ＊投票率由左欄至右欄依高至低排列。 資料來源：中央選舉委員會

製表／聯合新聞網（2028/11/29)

在這次九合一選舉中，六都的市長投票率分別為台北市72.14%、新北市64.31%、桃園市60.43%、台中市65.05%、台南市64.20%、高雄市64.33%，以台北市最熱、桃園市最冷，兩者相差11.71個百分點。

台北市這次的投票率相當高，逼近2020年及2024年總統大選的76.31%、74.28%，比2022年九合一選舉的67.70%高4.44個百分點。這可能與此次市長選戰從上屆三腳督轉為蔣萬安與沈伯洋的藍綠對決有關。沈伯洋掀起被稱為「洋流」的選戰聲勢，蔣萬安則積極推動藍白合，雙方積極催票，可能進一步帶動各陣營支持者的投票意願。