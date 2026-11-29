2026年九合一選舉已於昨日開票完成，除了關注各地選舉結果，各位候選人能領取多少選舉補助款也成為大眾談論的議題。根據《公職人員選舉罷免法》，候選人只要得票數達到一定門檻，每獲得1張有效選票，就能領取30元的競選費用補貼，即使落選也有機會領取。《聯合新聞網》整理選舉補助款的領取資格及計算方式，帶你一次看懂。

領取選舉補助款有什麼門檻？

根據《公職人員選舉罷免法》第43條規定，若該選舉區的「當選人」為一人，候選人的得票數達該選舉區當選票數三分之一以上者，可領取選舉補助款。若「當選人」在二人以上，得票數達該選舉區最低當選票數二分之一以上者，可領取選舉補助款。

也就是說，若是參選縣市長，候選人的得票數需達該選區當選票數的三分之一以上；若參選議員且選區有2名以上當選人，則需達最低當選票數的二分之一以上。若選區僅有1名當選人，則同樣適用三分之一的門檻。另外，若最低票當選人是透過婦女保障名額當選，依照法律規定，要以前一名當選人的得票數作為計算基準。

選舉補助款可以領多少？

根據《公職人員選舉罷免法》，符合補助資格的候選人每獲得1張有效選票，政府就會補貼新臺幣30元。不過選舉補助款也有上限，其最高額不得超過該選舉區候選人競選經費最高金額，並非無上限領取。

落選也可以領選舉補助款嗎？

選舉補助款並非只有當選人才能領取，即使候選人落選，只要得票數達到法定門檻，同樣可以獲得補助款。

選舉補助款何時發放？

選舉委員會應於當選人名單公告後30日內，核算符合資格的候選人可領取的補助金額，並通知候選人於3個月內領取。

六都市長當選人這次可以領多少？

根據開票結果，以每票補助30元試算，這次6都市長當選人中獲得112萬555票的李四川可領取最多選舉補助款，預計可領3361萬6650元。而獲得52萬1419票的陳亭妃補助款最少，預計可領1564萬2570元。

蔣萬安則預計可領取2343萬9360元、張善政預計可領取1942萬4940元、何欣純預計可領取2328萬9300元、賴瑞隆預計可領取2324萬6460元，六都合計約1.39億元。