2026九合一地方選舉於今凌晨0時10分完成全部開票作業。中選會公布選舉結果，國民黨拿下11縣市、民進黨10縣市、無黨籍1縣市，民眾黨未取得縣市長席次，但拿下34席議員。此次直轄市長選舉投票率為65.04％、縣市長選舉投票率為64.99％。

中選會指出，6席直轄市長中，國民黨、民進黨各拿下3席，國民黨包括台北市、新北市、桃園市；民進黨包括台中市、台南市、高雄市。

16席縣市長部分，國民黨拿下8席，包括苗栗縣、南投縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、連江縣、金門縣；民進黨拿下7席，包括宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、嘉義市；無黨籍拿下新竹市。

直轄市議員應選381席，國民黨拿下157席、民進黨166席、民眾黨15席，新黨、台聯黨、社會民主黨各1席，無黨籍及未經政黨推薦者40席。

縣市議員應選538席，國民黨拿下187席、民進黨143席、民眾黨19席、時代力量5席，勞動黨、親民黨各2席，無黨籍及未經政黨推薦者180席。合計全台919席議員，國民黨拿下344席、民進黨309席、民眾黨34席。

鄉鎮市長應選198席，國民黨拿下66席、民進黨34席，無黨籍及未經政黨推薦者98席；6席直轄市山地原住民區長及50席區民代表，均由無黨籍及未經政黨推薦者拿下。

鄉鎮市民代表應選2074席，實際選出2068席，國民黨拿下258席、民進黨155席、民眾黨21席、時代力量2席、勞動黨1席，無黨籍及未經政黨推薦者1631席。

村里長原應選7776席，實際選出7767席，國民黨拿下805席、民進黨173席、人民民主黨3席、民眾黨2席，中華統一促進黨、全國人民黨、中國和平統一黨各1席，無黨籍及未經政黨推薦者6781席。

另有3個鄉鎮市民代表選區及9個村里因候選人同票，須於投票日後抽籤決定；另有1個鄉民代表選區及4個村里因候選人死亡，將辦理重行選舉。

投票率部分，直轄市議員選舉投票率為65.06％、縣市議員65.02％、鄉鎮市長65.47％、原住民區長73.39％、鄉鎮市民代表65.48％、原住民區民代表73.40％、村里長65.07％。

中選會表示，直轄市長、縣市長、直轄市議員及縣市議員當選人名單，將於12月2日審定公告，其餘地方公職人員當選人名單，分別由各該直轄市、縣市選舉委員會審定公告。