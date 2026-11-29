九合一大選29日0時10分完成開票，直轄市長選舉投票率65.04%，廢除非核家園公投案，同意票743萬4677票、不同意票455萬7768票，同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上，投票結果為通過。

中央選舉委員會主委游盈隆29日0時許舉行記者會表示，2026年九合一選舉，直轄市長選舉投票率65.04%、縣市長選舉投票率64.99%、直轄市議員選舉投票率65.06%、縣市議員選舉投票率65.02%；鄉鎮市長選舉投票率65.47%，原住民區長選舉投票率73.39%，鄉、鎮、市民代表選舉投票率65.48%，原住民區民代表選舉投票率73.4%，村里長選舉投票率65.07%。

游盈隆表示，28日晚間10時左右開票進度就已達99%，僅剩雲林縣斗六市等10個投票所的票尚未完全開出，主要是登錄上的技術問題，雖然時間有點耽擱，但與過去相差不多，中選會未來也會進行研究改善。

回顧近年大選投票率，2024年總統大選投票率71.86%；2022年直轄市長選舉投票率59.86%、縣市長選舉投票率64.2%；2020年總統大選投票率74.90%；2018年直轄市長選舉投票率為66.11%、縣市長選舉投票率為68.87%。

備受關注的台北市長選戰，尋求連任的國民黨台北市長候選人蔣萬安拿下78萬1312票、得票率53.72%，擊敗民進黨台北市長候選人沈伯洋的66萬4586票、得票率45.69%，蔣萬安成功連任。

國民黨新北市長候選人李四川拿下112萬555票、得票率51.21%，擊敗民進黨新北市長候選人蘇巧慧的105萬5630票、得票率48.25%，李四川成為全台得票數最高的縣市長，也讓國民黨自2005年後，持續在台北縣及改制後的新北市執政。

桃園市長選舉，尋求連任的國民黨桃園市長張善政拿下64萬7498票、得票率55.68%，擊敗民進黨桃園市長候選人黃世杰的51萬5453票、得票率44.32%，張善政成功連任。

台中市長選舉，民進黨台中市長候選人何欣純拿下77萬6310票、得票率50.68%，擊敗國民黨台中市長候選人江啟臣的74萬1231票、得票率48.39%；民進黨成功翻轉台中市。

台南市長選舉，民進黨台南市長候選人陳亭妃拿下52萬1419票、得票率52.49%，擊敗國民黨台南市長候選人謝龍介的44萬4098票、得票率44.7%。

高雄市長選舉，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆拿下77萬4882票、得票率52.9%，擊敗國民黨高雄市長候選人柯志恩的67萬728票、得票率45.79%。

此次藍、綠、無黨籍掌握的縣市比例為11、10、1。國民黨除力保台北市、新北市與桃園市3個直轄市，守住苗栗縣、南投縣、基隆市、花蓮縣、台東縣、連江縣，重新拿回金門縣與澎湖縣執政權；原為台灣民眾黨的無黨籍新竹市長高虹安也成功連任。

民進黨共斬獲10縣市，澎湖縣雖然未能守下，仍穩住既有的台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣，另將台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣翻轉成綠地。

對於雲林縣與花蓮縣可能聲請驗票，游盈隆表示，次高票的落選人如果要提起驗票或請法院重新計票，必須在投票日之後7天內向該主管法院提出申請。

中選會將於12月2日審定、公告直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員選舉當選人名單；當選人於12月25日就職。