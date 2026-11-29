公投第廿二案「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」同意票數逾七百萬票，清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，此次公投結果顯示，已有更多民眾認識到核電對能源穩定供應及經濟發展的助益。

經濟部對投票結果表示尊重，並強調核能發電議題，仍持續在核安無虞、核廢有解及社會共識三原則下，依據專業及科學，審慎進行相關作業。經濟部同時表示，持續推動二次能源轉型，強化各種能源供給，確保供電穩定。

全國性公民投票「廢除非核家園」正式通過，全國廢核行動平台表示，本次公投提案時間匆促，缺乏社會對話、資訊公開與公民審議，許多民眾在收到選舉公報後，才得知有這場公投，甚至面對這個主文設計模糊、法律效果不清的公投產生諸多疑惑，表示看不懂使用核電與否、促進經濟、廢除非核家園三者到底有何關聯？

葉宗洸表示，這次公投結果已呈現多數民意共識。他期待總統及行政團隊能公開表態，提出未來核能政策的具體規畫，從重啟核電著手，並銜接二○三○年開始全面接受新式核能的方向。

這次值得關注的還有核電廠所在地居民的意向，核三所在的屏東縣恆春鎮、核二所在的新北市萬里區，同意票數約為不同意票數兩倍。葉宗洸指，當地居民長期與核電廠比鄰而居，對電廠運轉情況更了解，從投票結果來看，也反映他們對核電安全的信心，可作為其他地區民眾參考。

葉宗洸指出，此次公投投票率超過六成，較去年八月核三重啟公投不到三成的投票率，更具有代表性。去年公投獨立舉行，這次則與地方公職人員選舉合併，多數選民也領取公投票表達意見，結果更能反映整體民意。