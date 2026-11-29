九合一選舉結果讓藍綠執政版圖重新洗牌，也牽動藍綠兩黨執政縣市財政資源規模。台中市由藍轉綠，六都由原先國民黨四席、民進黨兩席，轉為藍綠各三席。若以今年各市歲出預算規模推算，國民黨執政的三都歲出預算合計達6,523億元，民進黨則增至5,228億元，雙方財政規模差距大幅縮小。

根據主計總處2026年度各直轄市及縣市總預算彙編，今年全台22縣市歲出預算合計達1兆7,383億元，較去年增加1,216億元、年增7.52%。

其中光是六都歲出預算合計就達1兆1,751億元，占全台67.6%，近七成地方政府歲出預算集中於六都。

選前國民黨執政的台北市、新北市、桃園市及台中市，歲出預算合計達8,503億元，占六都預算72.36%，占全台22縣市預算的48.91%；民進黨執政的台南市及高雄市，歲出預算合計為3,248億元，占六都預算27.64%，占全台18.69%。