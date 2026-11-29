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廢除非核家園公投結果 卓揆尊重
八年內第四次核能公投結果出爐。「廢除非核家園」公投昨（28）日與九合一選舉同步舉行，最終同意票超過不同意票，並跨越全體投票權人四分之一的法定門檻，順利過關。
行政院發言人李慧芝昨日轉述，行政院長卓榮泰對公投結果表示尊重，核能發電議題，政府一貫立場是在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下，由專業部門審慎進行相關作業。
李慧芝指出，政府將持續推動二次能源轉型，加速風能、太陽能、地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源發展，並推動數位與綠色產業雙軸轉型，以形塑淨零永續的綠生活。
此次全國性公投第22案主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」相較於過去核四、核三重啟公投聚焦特定核電廠，此次公投直接針對國家能源政策方向，並未指定重啟特定核電廠。
回顧過去三次核能相關公投，背景可追溯至2016年，時任總統蔡英文上任後，積極推動2025非核家園政策，並於2017年修正《電業法》，明定核能發電設備應於2025年以前全部停止運轉，正式將非核家園期限入法。
2018年「以核養綠」公投以589萬票同意、401萬票不同意獲得通過，立法院隨後於2019年修正《電業法》，刪除核能發電設備應於2025年以前全部停止運轉的規定。2021年「重啟核四」公投則以380萬票同意、426萬票不同意，未獲通過。
去年8月23日再度舉行「核三重啟」公投，當時約434萬票同意、151萬票不同意，儘管同意票占有效票比重逾七成，但因未達全體投票權人四分之一的法定門檻，最終未獲通過。
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