九合一選舉落幕，藍綠縣市板塊挪移，中央與地方政策協調也將出現新局，後續將有四大政策觀察重點，包含財劃法動向、普發現金進展、太陽光電、跨縣市建設。

地方選舉結果不僅是政黨席次消長，更牽動中央與地方財政協調、能源開發及公共投資等相關政策。選舉結果塵埃落定後，四大財經政策將可能因地方版圖更迭面臨調整。

首先，新版《財政收支劃分法》上路後，地方統籌分配稅款增加，地方政府財政自主空間擴大，但中央與地方財源分配及事權劃分爭議仍未完全解決，行政院先前試圖重新翻修財劃法，不過此次九合一選舉結果出爐後，綠營執政縣市增加，財源大餅如何分配，將牽動新一波角力。

其次，水庫水面型光電可能面臨更嚴格的政策檢視，此次選前部分水庫設置光電板，引發民眾對飲用水安全、水質及生態環境的疑慮，民生用水與能源轉型之間的衝突，成為地方選戰焦點。

選後即使綠營地方首長增加，中央推動再生能源政策的地方協調空間可能提高，但面對民意反彈，新任首長是否重新檢視既有開發案、提高審查標準，甚至要求中央調整開發方向，仍有待觀察。再加上核能公投通過，更牽動能源政策發展。

第三，立法院雖三讀通過普發現金2萬元，但行政院對政策財政負擔及憲政疑慮仍持不同意見，後續預算編列與實際發放程序尚待確認，選後是否副署特別條例，仍待觀察。另外，普發現金萬元的進展，以及總預算審查進度，在未來立法院生態改變後，是否有變化，仍待觀察。

最後，跨縣市重大建設可能面臨重新協調。捷運延伸、鐵路地下化及跨縣市軌道路網，涉及中央補助、地方自籌經費與不同縣市政府合作。選後地方政治版圖改變，原本由不同政黨首長共同推動的建設，未來能否維持原定進度，或因新任首長重新調整施政優先順序而延宕，值得關注。大型交通建設牽動營建業訂單、土地開發及地方產業發展，政策變動也可能影響民間投資信心。