今年全國性公投第22案「核電公投」，同意票衝破743萬票，有效同意票數對投票權人總數百分比為36.87％，同意票不僅多過於不同意票，同時也跨越法定門檻，為近八年四次核電相關公投中，第二次通過的公投案。

據中選會資料，投票權人總數為2,000萬3,835人，同意票數為743萬4,246票、不同意票為455萬7,533票，有效同意票數對投票權人總數百分比為37.16％。

相較前三次公投，這次「核電公投」同意票成功跨越門檻，代表核電議題再次取得具法律效力的公投結果，但真正考驗仍在後續政策執行，如何兼顧產業用電需求、供電成本與核能安全，將是政府接下來必須面對的能源政策課題。

此次公投結果出爐後，未來政策如何落實受到關注。依規定，重大政策公投通過後，權責機關須採取必要處置，兩年內行政機關不得變更相關施政。

不過，現行《環境基本法》的非核家園條款仍須透過立法院修法，才能正式調整。

至於核電廠重啟，也不是公投通過就能立即發電。以核三廠為例，核安會今年9月已核定台電再運轉計畫，但台電仍須完成自主安全檢查，預計2028年完成相關作業，再送核安會審查，通過並取得運轉執照後，才能重新運轉。

回顧台灣過去三次核電相關公投，2018年「以核養綠」公投，同意票約589.5萬票成功跨越法定門檻，促成立法院隔年修法，刪除核電設備2025年前全面停止運轉的規定；2021年「重啟核四」公投，不僅同意票落後，也未達法定門檻，最終遭到否決；2025年「核三重啟」公投同意票約434萬票，雖大幅領先不同意票，卻因未達500萬票的法定門檻而未通過。