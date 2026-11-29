九合一選舉結果昨（28）日揭曉，這次國民黨守住台北市、新北市、基隆市、桃園市，但中部防線失守，綠一舉翻轉將台中藍天變綠地，加上台南、高雄等執政縣市，總計贏得十縣市，增加五席；國民黨拿下11縣市，較上屆減少三席；無黨籍的高虹安順利連任，守住新竹市執政堡壘。

民進黨此次地方選舉喊出「保五搶N」，雖未能翻轉雙北，但除守住原有執政的台南市、高雄市、嘉義縣及屏東縣，更拿下台中市、新竹縣、彰化縣、宜蘭縣及嘉義市五個原由國民黨執政的縣市，僅丟掉澎湖縣。此次九合一選舉，民進黨翻轉台中市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、嘉義市，國民黨則攻下澎湖縣。

今年九合一選舉，部分縣市選情膠著。台北市長蔣萬安競選連任，遇「洋流」挑戰，仍穩住江山，以78萬票勝出；新北市長更是藍、綠熱戰區，最終由國民黨李四川以112萬票擊敗民進黨蘇巧慧；桃園市長張善政則順利連任。

台中市是六都唯一翻盤，民進黨何欣純以77萬票勝選；台南市由陳亭妃出線，成為第一位女性市長；高雄市由賴瑞隆勝出，守住綠營版圖。

其餘縣市版圖方面，新竹縣由民進黨鄭朝方拿下，新竹市長高虹安以無黨籍順利連任。

值得關注的是，何欣純、陳亭妃、賴瑞隆、彰化縣長當選人陳素月、雲林縣長當選人劉建國、嘉義縣長當選人蔡易餘、嘉義市長當選人王美惠、金門縣長當選人陳玉珍共八人，均為現任區域立委，後續將立委補選，牽動立法院版圖。

身兼民進黨黨主席的賴清德總統昨日表示，選舉總有勝負，但民主永遠是贏家，透過這場選舉，大家更深刻體會到，選舉結果正反映出國民最真實的心聲。