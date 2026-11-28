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2026台北市當選結果／苗博雅奪第一高票！台北市長投票率72.14% 創近年新高
2026年九合一選舉開票結束，台北市共有8個議員選區，其中社民黨苗博雅，狂掃超過5.1萬票，奪下台北市最高票連任。另外，台北市長選舉的投票率達72.14%，創下近年新高。
據選委會統計，蔣萬安78萬1312票，沈伯洋66萬4586票，台北市的選舉人數203萬1431，總投票數146萬5498；有效票數145萬4408；無效票1萬1090。
另外，民眾黨在台北市議員選舉推出黃瀞瑩、陳宥丞、許甫、林珍羽、吳怡萱、張志豪6人參選，打出全壘打，6席全上。
社民黨苗博雅狂掃超過5萬票，比上一屆第一高票的李彥秀高出不少。其他各區第一高票分別是第一選區林延鳳 (民)；第2選舉區高嘉瑜(民)；第3選舉區許淑華(民)；第4選舉區林亮君(民)；第5選舉區洪婉臻(民)。
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