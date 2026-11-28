九合一選舉結果出爐，國民黨主席鄭麗文28日在選後記者會表示，感謝所有支持國民黨的選民，不論勝選或敗選，全台所有縣市及選區都將進行最完整、最徹底的檢討。她指出，這次選舉是台灣民主化以來司法介入最粗暴、規模最大的一次，但也坦言，地方整合與黨內團結，永遠是國民黨逃不掉的必修課。

2026-11-28 22:19