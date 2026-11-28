在九合一選舉結果出爐後，國民黨主席鄭麗文召開記者會發表談話，向所有投票支持者、各級候選人、黨務幹部與志工表達感謝，並特別點名感謝新北市長侯友宜及多位即將卸任的執政縣市首長全力輔選。

針對部分縣市選舉失利，鄭麗文坦言結果不盡人意，新竹縣長楊文科與彰化縣黨部主委蕭景田已向她提出辭呈，而花蓮、雲林兩選區因票數極為接近，預計將進行驗票。

鄭麗文指出，此次選戰面臨司法介入與寒蟬效應等嚴峻考驗，但地方整合與黨內團結仍是國民黨必須面對的核心課題。

鄭麗文強調，接下來將在全台展開謝票與最徹底的檢討，但「沒有時間顧影自憐、療傷止痛」，必須在檢討的同時立刻整隊，投入緊接而來的立委補選、議長選舉，並提前啟動2028年大選的各項準備工作。

此外，針對此次同步舉行的能源公投案，鄭麗文感謝民眾踴躍投票凝聚共識，認為台灣應在最短時間內全面重啟核能，以迎接零碳與AI時代的國家競爭力挑戰。她最後呼籲全體黨員團結一致，持續捍衛中華民國憲法與台澎金馬，不辜負2300萬人的期待。

國民黨主席鄭麗文（中）在九合一大選開票結果後召開記者會，鞠躬並表達感謝之意。記者杜建重／攝影