九合一選舉結果出爐，國民黨主席鄭麗文28日在選後記者會表示，感謝所有支持國民黨的選民，不論勝選或敗選，全台所有縣市及選區都將進行最完整、最徹底的檢討。她指出，這次選舉是台灣民主化以來司法介入最粗暴、規模最大的一次，但也坦言，地方整合與黨內團結，永遠是國民黨逃不掉的必修課。

鄭麗文表示，台灣擁有成熟的民主制度，這次選舉再次展現選民高度的民主素養，順利完成重要的地方選舉。她恭喜所有國民黨提名當選的候選人，從村里長、六都市長、議員，到鄉鎮市長及代表會代表，期許當選者不要忘記選民的期待，未來四年全力服務選區、推動地方建設，交出漂亮的成績單。

對於未能當選的候選人，鄭麗文表示「你們辛苦了」。她指出，這次選舉受司法介入最深、規模最大、影響最大的地方，包括宜蘭、新竹及彰化，直到選前之夜，她仍陪伴絕食候選人向司法表達抗議。不過，她也坦言，這些地方的敗選，並非單純因為司法的強力介入。

鄭麗文透露，新竹縣長楊文科、國民黨彰化縣黨部主委蕭景田已向她提出辭呈。她對這次選舉結果感到非常遺憾，也有「一絲的不甘」，尤其原本不被看好的彰化，最後選票差距其實相當接近。她並指出，花蓮、雲林兩個選區目前票數非常接近，非常有可能需要進行驗票。

鄭麗文也感謝在國民黨人力、物力資源嚴重匱乏下，不眠不休投入輔選的黨工，以及即將卸任、仍全力投入輔選的縣市首長。其中，她特別感謝新北市長侯友宜，並表示侯友宜所率領團隊強大的輔選力道，是最後能讓李四川安心最重要的力量。

她強調，國民黨接下來將在全台謝票，並進行徹底檢討，但「沒有時間顧影自憐、療傷止痛」，因為接下來還有立委補選及議長選舉，必須立即完成整隊、投入選戰，2028年大選也要立刻展開各項準備工作。

談到此次與地方選舉同步舉行的公投，鄭麗文表示，公投涉及國家競爭力與能源政策，感謝選民踴躍投票。她希望國民黨提出的公投案，能為台灣內耗爭吵三、四十年的能源問題，凝聚符合時代的全新全民共識。

鄭麗文主張，必須在最短時間內全面重新啟動核能，迎接真正的零碳時代與AI時代，台灣不能因意識形態而落隊，並期許台灣在AI發展上依舊能成為世界的佼佼者。

鄭麗文最後表示，雖然民主面對重大考驗，國民黨仍將扮演好保護台澎金馬、維護中華民國憲法的角色，捍衛民主成就。她期許全黨從明天開始團結一致，不能辜負歷史，也不能辜負2,300萬人對國民黨的期待。