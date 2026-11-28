「廢除非核家園」公投結果出爐，同意票已跨越500萬959張的通過門檻。國民黨主席鄭麗文今天表示，感謝大家踴躍投票，為台灣終結內耗、爭吵近四十年之久的能源問題，希望今年公投案，能凝聚符合時代、全新的全民共識。

鄭麗文今晚在中央黨部發表談話時指出，這次選戰還有一重要公投案，牽涉國家未來發展的競爭力和國家能源政策。

鄭麗文說，台灣必須立刻在最短時間內重新啟動核能，大家對國家未來發展和全世界對台灣，才能有信心和期待。台灣終於可為接下來台灣未來發展共同全面啟動核能，迎接真正零碳和ＡＩ時代，台灣不能因為意識形態而落隊，必須在風口浪尖成為時代的領航者，台灣在ＡＩ領域依舊可成為世界的佼佼者。