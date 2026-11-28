廢除非核家園公投今天投、開票，目前同意票數遠高於不同意票，且有效同意票跨越25％門檻，幾乎確定通過。行政院對於這項結果表示尊重，並強調政府將持續推動二次能源轉型，而核能發電議題，政府將在核安無虞、核廢有解及社會共識等三個原則下，審慎評估。

此外，對於今年地方公職人員選舉以及全國性公投即將完成開票程序，行政院長卓榮泰感謝選務、警察人員順利完成選務工作，行政院將繼續與地方政府繼續合作，實踐均衡台灣的施政理念。

今年地方選舉及公投即將完成開票，縣市長、議員競爭結果陸續出爐。行政院發言人李慧芝稍早透過媒體群組指出，卓揆感謝中選會、各地選委會的選務人員，以及維護秩序的警察同仁，讓整體選務工作順利完成。

李慧芝轉述，卓揆感謝所有候選人及投票國人，一起完成這次民主工程。行政院將與地方政府繼續合作，推動北北基宜首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷，中彰投雲精密智慧新核心、嘉南高屏大南方新矽谷、宜花東屏南東部慢活城鄉及金馬澎低碳樂活離島，實踐均衡台灣的施政理念。

對於廢除非核家園公投結果，李慧芝指出，政院表示尊重，政府也將持續推動二次能源轉型，加速風能、太陽能、地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源的發展，並推動數位與綠色的產業雙軸轉型，以形塑淨零永續的綠生活，而核能發電議題，政府的一貫立場是在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下，由專業部門審慎進行相關作業。