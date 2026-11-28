有關115年地方公職人員選舉以及全國性公民投票即將完成開票程序，行政院李慧芝發言人28日轉述，行政院長卓榮泰對於公投結果表示尊重，而核能發電議題，政府的一貫立場是在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下，由專業部門審慎進行相關作業。

李慧芝指出，院長卓榮泰對於此次選舉落幕，感謝中選會、各地選委會的選務人員，以及維護秩序的警察同仁，讓整體選務工作順利完成。

李慧芝轉述，卓榮泰也感謝所有候選人及投票國人，一起完成這次民主工程。行政院將與地方政府繼續合作，推動北北基宜首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷，中彰投雲精密智慧新核心、嘉南高屏大南方新矽谷、宜花東屏南東部慢活城鄉及金馬澎低碳樂活離島，實踐均衡台灣的施政理念。

李慧芝指出，對於全國性公民投票案第22案投票結果，政院表示尊重，政府也將持續推動二次能源轉型，加速風能、太陽能、地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源的發展，並推動數位與綠色的產業雙軸轉型，以形塑淨零永續的綠生活，而核能發電議題，政府的一貫立場是在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下，由專業部門審慎進行相關作業。