聽新聞
0:00 / 0:00
2026公投開票結果／政院尊重結果 重申核能三原則、由專業部門審慎作業
有關115年地方公職人員選舉以及全國性公民投票即將完成開票程序，行政院李慧芝發言人28日轉述，行政院長卓榮泰對於公投結果表示尊重，而核能發電議題，政府的一貫立場是在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下，由專業部門審慎進行相關作業。
李慧芝指出，院長卓榮泰對於此次選舉落幕，感謝中選會、各地選委會的選務人員，以及維護秩序的警察同仁，讓整體選務工作順利完成。
李慧芝轉述，卓榮泰也感謝所有候選人及投票國人，一起完成這次民主工程。行政院將與地方政府繼續合作，推動北北基宜首都圈黃金廊帶、桃竹苗大矽谷，中彰投雲精密智慧新核心、嘉南高屏大南方新矽谷、宜花東屏南東部慢活城鄉及金馬澎低碳樂活離島，實踐均衡台灣的施政理念。
李慧芝指出，對於全國性公民投票案第22案投票結果，政院表示尊重，政府也將持續推動二次能源轉型，加速風能、太陽能、地熱、氫能、生質能和海洋能等再生能源的發展，並推動數位與綠色的產業雙軸轉型，以形塑淨零永續的綠生活，而核能發電議題，政府的一貫立場是在「核安無虞」、「核廢有解」及「社會共識」等三個原則下，由專業部門審慎進行相關作業。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。