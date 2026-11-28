九合一大選結束，民進黨主席賴清德晚上發表談話，他表示，選舉已經圓滿結束，恭喜這次所有獲得選民肯定、順利當選者，但最需要恭喜的是全體國人。雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家。未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴。

主席賴清德致詞表示，選舉已經圓滿結束，感謝國人的參與，持續深化台灣的民主。他特別感謝全體支援選務的公務同仁，以及日夜不休的軍警夥伴。因為他們的付出，讓整場的選舉得以在平和、有秩序的過程中順利圓滿達成。

九合一大選結束，民進黨主席賴清德晚上發表談話，感謝國人協助，持續深化台灣民主，期許落選的人，持續對家鄉的熱忱， 繼續為台灣的未來繼續努力。記者曾吉松／攝影

九合一大選結束，民進黨主席賴清德晚上發表談話，感謝國人協助，持續深化台灣民主，期許落選的人，持續對家鄉的熱忱， 繼續為台灣的未來繼續努力。記者曾吉松／攝影