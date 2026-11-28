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2026大選／九合一大選落幕 賴總統：民主永遠是贏家
九合一大選結束，民進黨主席賴清德晚上發表談話，他表示，選舉已經圓滿結束，恭喜這次所有獲得選民肯定、順利當選者，但最需要恭喜的是全體國人。雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家。未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴。
主席賴清德致詞表示，選舉已經圓滿結束，感謝國人的參與，持續深化台灣的民主。他特別感謝全體支援選務的公務同仁，以及日夜不休的軍警夥伴。因為他們的付出，讓整場的選舉得以在平和、有秩序的過程中順利圓滿達成。
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