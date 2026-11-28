2026全國地方選舉28日結果揭曉，賴清德總統兼民進黨主席晚間於民進黨中央發表談話。他表示，選舉已經圓滿結束，恭喜這次所有獲得選民肯定、順利當選者，但最需要恭喜的是全體國人。雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家。未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴。

賴總統致詞表示，選舉已經圓滿結束，感謝國人的參與，持續深化台灣的民主。他特別感謝全體支援選務的公務同仁，以及日夜不休的軍警夥伴。因為他們的付出，讓整場的選舉得以在平和、有秩序的過程中順利圓滿達成。

賴總統說，恭喜這次所有獲得選民肯定、順利當選的縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、村民代表以及村里長。身為民進黨主席，他也特別感謝台灣人民對民進黨提名候選人的支持與信任。這份大力的肯定，不只是民進黨前進的動力，更是無限的責任。

他期許所有民進黨的當選同志，務必珍惜人民的託付，秉持清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，信守對選民的每一項承諾，在未來四年內都能夠落實政見，不負所託。

賴總統提到，當然，在這裡最需要恭喜的是全體國人。雖然選舉總有勝負，但民主永遠是贏家。透過這場選舉，大家更深刻體會到，選舉結果正反映出國民最真實的心聲。

他指出，大家渴望自己的聲音被聽見，希望城市可以更進步，每一天的日常都可以過得更順利、更平安，希望身邊的人、年輕的下一代以及年長的家人都能夠得到最好的照顧，過得更好、更無憂無慮、自由自在的生活。

他認為，也正因為承載著這份期待，在這次選舉中，大家看到豐富的公共政策討論，看到正面積極的訴求，用不斷的對話與相互理解，取代了負面選舉的相互攻擊。

賴總統表示，同時向這次未能順利當選的候選人致意。一次選舉的結果，不代表公共服務的道路就此結束。期盼大家繼續保持對家鄉的熱情，一起為台灣的未來繼續努力。

賴總統重申，一切的政治治理是從地方展開，有好的地方政治，才會有好的國家治理。未來中央政府將持續扮演地方最堅定的夥伴，不分政黨、不分彼此，與各縣市政府團結合作，在建設、產業、交通與社福等各個面向全力支持，成為人民最真實的依靠。

他再次感謝全體台灣人民，盼大家一起繼續為更好的台灣打拚，台灣加油。