九合一大選落幕，同時舉行的「廢除非核家園」公投案也宣告通過。全國廢核行動平台晚間發聲明，強調本次公投主文設計失當，公投通過並不代表政府取得不計成本、不顧風險發展核電的空白授權，更不代表核電的安全、核廢料及經濟成本等問題獲得解決。更痛批提案方國民黨，將核電議題當選票提款機。

2026年全國性公民投票第22案「廢除非核家園」公投，今天與九合一大選合併進行。主文為「你是否支持政府使用『核電』振興經濟，以廢除『非核家園』的能源政策？」。本案為2018年後，首次綁大選舉行的公投，催出投票率，同意票大於不同意票、同意票有效票已達投票權人總數25%，雙雙通過門檻。

面對國人表達同意廢除「非核家園」能源政策的結果，全國廢核行動平台晚間發聲，強調公投提案時間倉促，缺乏社會對話與資訊公開，且主文設計模糊、法律效果不清。公投通過不是授予台灣核電發展的空白支票，更不是免除監督核電發展的全面授權。

全國廢核行動平台指出，台灣選民8年內已針對「核能」議題，投了4次公投。核能一再被包裝為能源問題萬靈丹，卻迴避核電本身的成本與限制。並痛批提案方國民黨，刻意散佈沒有核電會缺電、漲電價等不實資訊，將公投作為政治攻擊的工具，使得社會大眾對於非核家園政策失去信心。

全國廢核行動平台表示，國民黨提出的公投主文既未提出具體能源政策，也未直接要求廢止特定法律，而是以「是否贊成使用核電振興經濟」作為主觀陳述，卻未證明核電與振興經濟之間的關聯。

全國廢核行動平台說，如此模糊且具有誘導性的公投題目，難以形成明確、可執行的政策方向，反而更接近一場耗費8.1億公帑與選務資源的「大型誘導性民意調查」。

全國廢核行動平台認為，公投通過不代表老舊核電廠安全無虞，也不等於社會已對核三廠是否能夠重啟，形成社會共識。立院朝野不得以此干預法定審查程序，預設核三必然重啟，更不得以公投結果或既定政治時程，對核安審查及再運轉執照核發的時程施加壓力。

全國廢核行動平台強調，去年5月台灣核電已歸零，但之後經濟持續成長、供電穩定，再生能源發展蓬勃，顯示核電並非台灣經濟發展不可或缺的條件。