九合一選舉結果揭曉，雖仍持續開票中，但國民黨選情不利，台中及原先執政的5縣市落後，國民黨主席鄭麗文隨即面臨黨魁保衛戰。黨內傳出，鄭麗文已規畫12月初赴英國訪問，時間點正落在選後檢討與人事改組最密集的時刻，被部分黨內人士解讀為暫時出國、避開逼宮聲浪。

鄭麗文去年11月與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）會面時，包瓊郁曾邀請鄭麗文再次訪英，並提到雙方同為劍橋大學校友，雙方並期待未來能持續保持密切且定期的溝通交流。

如今傳出鄭麗文應劍橋大學校友會邀請，將於12月2日至6日訪英，並在劍橋大學發表演說，也會與僑胞互動。

黨內人士解讀，雙北雖贏，但台中失守，恐讓逼宮動作放緩，但四都丟了一都、竹縣、彰化、嘉市、宜蘭也輸，鄭麗文身為黨主席仍應肩負敗選責任，此時離開，恐會更加激怒基層與立委。