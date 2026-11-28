國民黨立法院黨團提出的「廢除非核家園政策」公投案，目前同意票數已過500萬門檻。核能流言終結者創辦人黃士修今天表示，核電公投以絕對多數民意正式通過，同意票更刷新八年前紀錄，「接下來，就是以核養綠的時代了。」

中選會晚間更新公投案開票結果，截至晚間7點39分，廢除非核家園政策公投票已開出6成2，同意票數504萬4088票、不同意票數316萬5564票，同意票占投票權人數25.22%。

黃士修指出，2018年他終結非核家園之「法律」，2026年他埋葬非核家園之「政策」。「此世群魔諸神並起，我雖無意逐鹿，卻知蒼生苦楚。只願蕩滌四方，護得浮世一隅。」

黃士修說，根據公投理由書，行政院應訂定「提高核能占比」計畫，於核四廠區興建新一代大型機組，或引進SMR（小型模組化核反應爐），作為AI與高科技產業「獨立、穩定、零碳基載電力」。

黃士修表示，立法院應督促相關行政機關，落實核能推動政策與完備相關法制，明文確立「國家能源必須尊重大眾民意、不得再因特定政黨立場訂定非核政策」的科學原則。「接下來，就是以核養綠的時代了。」