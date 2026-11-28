全國性公民投票第22案「廢除非核家園」公投目前最新動態出爐，同意票跨越法定通過門檻，為台灣能源政策帶來新的轉折。根據中選會截至晚間7時55分開票資料，本次公投同意票已經來到541萬4,339票，占有效票61.5％；不同意票338萬8,771票，占38.5％，同意票多出202萬5,568票，不僅領先不同意票，更超過500萬959票的法定門檻約41萬3,380票，符合公投通過的兩項條件。

據中選會統計，本次公投投票權人共2,000萬3,835人，依法須有四分之一以上、也就是至少500萬959張有效同意票，且同意票必須多於不同意票，才能通過。此次總投票數921萬5,969票，投票率46.07％，同意票成功跨越門檻，顯示支持調整非核家園政策的民意已形成相當規模。

公投結果對財經產業的影響，首要觀察焦點在電力供應與企業投資環境。隨著半導體、AI資料中心及高耗能製造業持續擴張，穩定且具競爭力的電力供應，已成為企業評估投資布局的重要因素。核電政策若有進一步調整，將牽動未來電力結構、能源轉型及供電成本，也可能影響企業對台灣長期投資環境的評估。