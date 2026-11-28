九合一大選今登場，2026年全國性公投第22案「廢除非核家園」合併舉行。中選會更新公投案開票結果，截至晚間7點39分，公投票已開出6成2，同意票數504萬4088票、不同意票數316萬5564票，同意票占投票權人數25.22%。據中選會公告，投票權人人數為2000萬3835人，公投若要通過，至少需獲得500萬959張有效同意票，且同意票數多於不同意票。

本次全國性公民投票第22案由國民黨立院黨團提出，公投主文為是否支持政府使用「核電」振興經濟，以廢除「非核家園」的能源政策？這次是國內8年來4度舉行與核電相關公投，包含2018年以核養綠、2021年重啟核四公投及去年核三重啟，其中僅以核養綠公投案通過，刪除電業法第95條第1項的「2025年達成非核家園」相關文字。

據公投法規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額4分之1以上者，即為通過；有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足前項規定數額者，均為不通過。中選會統計，本次公投案投票權人2000萬3835人，其中18至19歲投票權人有40萬2980人，18歲與19歲首投族可參與本次公投表決。