今天投票日在下午4時結束。台中市選委會統計，全市共接獲24件疑涉違規案件，其中以攜帶手機進入投票所未關機或手機鈴聲或鬧鐘響起最多，共16件，最重可罰30萬元，其次是撕毀選票4件、攜出公投票2件、疑似亮票1件，以及社群平台疑涉違規發布選舉相關訊息1件。

台中市選委會說明，攜帶手機進入投票所未關機或手機鈴聲或鬧鐘響起16件（豐原區3件、東勢區及太平區各2件，西屯、東區、大雅、霧峰、清水、南區、南屯、大里及神岡區各1件）；撕毀選票4件（東勢區2件、北區及烏日區各1件）、攜出公投票2件（后里區及北屯區各1件）、疑似亮票1件（東區），以及社群平台疑涉違規發布選舉相關訊息1件（北區警方受理）。

台中市選委會指出，相關案件均已由投開票所工作人員、監察小組委員或警方依權責處理，後續將依個案事實及相關法規辦理，如經查證確有違法情事，將依法處置，以維護選舉公平、公正及選舉秩序。

台中市選委會指出，依公職人員選舉罷免法，以及公民投票法相關規定，違規攜帶未關機手機進入投票所者，可處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；故意撕毀選舉票或公投票者，可處5000元以上、5萬元以下罰鍰；攜出公投票者，可處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金；另違法亮票者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。