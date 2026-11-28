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2026大選／投票截止前5分鐘又出狀況 嘉義市4起選舉違規涉及7張選票
嘉義市今天舉行市長、市議員、里長選舉及全國性公民投票，全市221個投開票所共發生4起選舉違規案件，包括1起撕毀選票及3起攜出選票，其中最後一起發生在下午3時55分，距離投票截止僅剩5分鐘。嘉義市選舉委員會表示，已有2起案件移送嘉義地檢署偵辦、1起移送選委會處理，另1起仍由監察小組委員會同警方處理中。
嘉義市選委會表示，第一起發生在上午9時6分，第117投開票所港坪國小，有選民撕毀里長選票及公投票，監察小組委員會同警方處理，警方製作筆錄後，將相關事證移送選委會。
第二起發生在上午9時46分，第67投開票所興安國，有選民將市長、市議員及公投等3張選票攜出投票所，警方製作筆錄後，將相關事證移送嘉義地檢署偵辦。
第三起發生在上午11時52分，第170投開票所嘉義市黃氏宗親會，有選民攜出公投票後，又返回投開票所要求投票，主任管理員立即以已領未投方式處置，警方獲報到場，將選民帶回製作筆錄，相關事證移送嘉義地檢署偵辦。
下午3時55分，距離投票截止僅剩5分鐘，第63投開票所五港宮又發生選民攜出里長選票事件，監察小組委員會同警方處理中。
嘉義市今天4起選舉違規案件共涉及7張選票，其中公投票涉及3起案件、里長選票涉及2起案件，市長及市議員選票各涉及1起案件。
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