聽新聞
0:00 / 0:00
2026大選／縣市首長候選人得票數差距在有效票數3‰以內 可請求驗票
今年九合一大選綁核電公投，為因應選舉投票權人及候選人提告，或提案領銜人對結果不服，提起公投投票無效之訴，司法院已請各法院於投票當日及翌日派員駐守，以便即時受理相關案件。若面臨票數爭議，在有效票差距千分之三內，可聲請重新計票。
地方選舉若遇爭議，可向地方法院提起重新驗票、當選無效或選舉無效之訴。其中，重新驗票是指縣市首長候選人得票數差距在有效票數千分之三以內，次高票者可請求驗票，由選舉地管轄法院重新計票，另2種情況則循民事訴訟途徑。
全國性公投屬於台北高等行政法院管轄，投票權人若發現有投票無效、投票不實等情事，可提出具體事證向檢方舉發。如果發生公投爭議，第一時間「保全證據」由各地方行政訴訟庭進行，必要時得囑託地方法院協助，後續訴訟則回歸北高行處理。
公職人員選舉罷免法明文，聲請驗票須繳納保證金，以投票數每票3元計算，各地管轄法院應於20日內完成驗票，由主管選舉委員會7日內重行審定選舉結果，若有「不應當選而已公告當選」情況，應撤銷；有當選而未公告情況，則重行公告。
至於重新計票後，若無改變當選、落選結果，保證金將被沒收。
由於選舉當日及隔天適逢假日，司法院上月已函請高等法院轉知各地方法院，連2日安排值日法官受理相關訴訟及聲請事件；一旦有當事人聲請保全證據、查封票匭，法官裁准後將立即查封選票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。