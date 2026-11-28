今年九合一大選綁核電公投，為因應選舉投票權人及候選人提告，或提案領銜人對結果不服，提起公投投票無效之訴，司法院已請各法院於投票當日及翌日派員駐守，以便即時受理相關案件。若面臨票數爭議，在有效票差距千分之三內，可聲請重新計票。

地方選舉若遇爭議，可向地方法院提起重新驗票、當選無效或選舉無效之訴。其中，重新驗票是指縣市首長候選人得票數差距在有效票數千分之三以內，次高票者可請求驗票，由選舉地管轄法院重新計票，另2種情況則循民事訴訟途徑。

全國性公投屬於台北高等行政法院管轄，投票權人若發現有投票無效、投票不實等情事，可提出具體事證向檢方舉發。如果發生公投爭議，第一時間「保全證據」由各地方行政訴訟庭進行，必要時得囑託地方法院協助，後續訴訟則回歸北高行處理。

公職人員選舉罷免法明文，聲請驗票須繳納保證金，以投票數每票3元計算，各地管轄法院應於20日內完成驗票，由主管選舉委員會7日內重行審定選舉結果，若有「不應當選而已公告當選」情況，應撤銷；有當選而未公告情況，則重行公告。

至於重新計票後，若無改變當選、落選結果，保證金將被沒收。

由於選舉當日及隔天適逢假日，司法院上月已函請高等法院轉知各地方法院，連2日安排值日法官受理相關訴訟及聲請事件；一旦有當事人聲請保全證據、查封票匭，法官裁准後將立即查封選票。