2026年九合一地方公職人員選舉28日下午4時起開票，根據目前統計截至下午16時57分的最新開票統計，全台22縣市選情已初步浮現輪廓。在目前開出的票數中，國民黨陣營表現強勢，於12個縣市暫居領先，金門縣長候選人陳玉珍更已率先自行宣布當選，為藍營拔得頭籌；民進黨陣營則在7個縣市取得優勢，其餘3個縣市則由無黨籍或第三勢力陣營暫時領先。

從全台22縣市開票情勢觀察，國民黨陣營目前在12縣市暫居領先，除北北桃三都外，還包括苗栗、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖及連江等縣市。其中，金門縣陳玉珍已自行宣布當選，其餘仍以開票結果為準。

民進黨陣營則在7縣市暫居領先，除台中、台南、高雄外，還包括基隆、嘉義縣、嘉義市及屏東縣。另有3縣市目前由無黨籍或其他陣營候選人領先，分別為新竹縣、新竹市及南投縣。花蓮、南投開票仍有變數即時票數持續拉鋸。