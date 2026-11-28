聽新聞
0:00 / 0:00
2026大選即時開票／六都選戰「北藍南綠」 台北蔣萬安領先、台中何欣純暫居上風
2026年九合一地方公職人員選舉28日下午4時起開票，根據目前統計截至下午16時57分的最新開票統計，全台22縣市選情已初步浮現輪廓。在目前開出的票數中，國民黨陣營表現強勢，於12個縣市暫居領先，金門縣長候選人陳玉珍更已率先自行宣布當選，為藍營拔得頭籌；民進黨陣營則在7個縣市取得優勢，其餘3個縣市則由無黨籍或第三勢力陣營暫時領先。
從全台22縣市開票情勢觀察，國民黨陣營目前在12縣市暫居領先，除北北桃三都外，還包括苗栗、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、台東、金門、澎湖及連江等縣市。其中，金門縣陳玉珍已自行宣布當選，其餘仍以開票結果為準。
民進黨陣營則在7縣市暫居領先，除台中、台南、高雄外，還包括基隆、嘉義縣、嘉義市及屏東縣。另有3縣市目前由無黨籍或其他陣營候選人領先，分別為新竹縣、新竹市及南投縣。花蓮、南投開票仍有變數即時票數持續拉鋸。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。