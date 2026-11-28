嘉義市長、市議員、里長及全國性公民投票下午4時結束投票。市選舉委員會統計，選舉期間共發生4起違規事件，涉及撕毀選票及攜出選票，包括市長票、議員票、里長票及公投票，經監察小組會同選務人員發現後，均通知警方到場處理偵辦。

選委會指出，第一起違規事件發生在上午9時6分，地點為第117號投開票所、港坪國小活動教室左側，選民撕毀里長選票及公投票。監察小組委員會同警方處理，警方製作筆錄後，將相關事證移送選委會。

第二起事件發生在上午9時46分，第67號投開票所、興安國小一年3班，選民攜出市長選票、議員選票及公投票。監察小組委員會同警方處理，警方製作筆錄後，將相關事證移送地檢署偵辦。

第三起事件發生在上午11時52分，第170號投開票所、嘉義市黃氏宗親會西側，選民攜出公投票。監察小組委員會同警方處理，警方製作筆錄後，將相關事證移送地檢署偵辦。

第四起也是投票日最後一起違規事件，發生在下午3時55分，距離投票截止僅剩5分鐘，地點為第63號投開票所、五港宮，選民攜出里長選票。監察小組委員會同警方處理。